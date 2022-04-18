Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.04.2022 16:13
Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası yapınca Sahil Güvenlikten yardım talep ettiler.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası yapınca Sahil Güvenlikten yardım talep ettiler.

Lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için denize açılan ve içinde 16 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motoru arıza yaptı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan lastik bot içindeki düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etti.

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu açık denizde sürüklenen lastik bot içindeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı. - MUĞLA

Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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