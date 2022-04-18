Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik botta 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup düzensiz göçmenin sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince bottaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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