Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

18.04.2022 20:46
Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik botta 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik botta 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup düzensiz göçmenin sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince bottaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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