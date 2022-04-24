Fethiye açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Fethiye açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

24.04.2022 16:55
Fethiye açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Fethiye açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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