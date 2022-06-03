Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

03.06.2022 16:01
Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, bottaki Suriye, Yemen ve Filistin uyruklu 25 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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