Fethiye açıklarında 289 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Fethiye açıklarında 289 düzensiz göçmen yakalandı

08.05.2022 19:30
Fethiye açıklarında 289 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 289 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 289 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeden bir tekneyle yasa dışı yollarla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi edinen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından göçmenlerin, kara yolu bağlantısı olmayan Cennet Koyu'ndan organizatörlerce tekneye bindirildiği tespit edildi.

Bilgi verilmesi üzerine belirlenen tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarında durduruldu. Teknede Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suriye, İran, Mısır ve Filistin uyruklu 289 göçmen yakalandı.

Organizatör oldukları belirlenen H.K, A.G. ile hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılmış ve yargılanmaları devam eden İ.H.A, İ.K, A.H. ve S.D. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye açıklarında 289 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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