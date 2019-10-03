Fethiye açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla 'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) saat 07.44'de Rodos Adası 'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini açıkladı.

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