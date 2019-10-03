Son Dakika Haberleri: Fethiye açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
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Fethiye açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

36 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini açıkladı.

Fethiye açıklarında 5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini açıkladı.


Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

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Rodos Adası, Fethiye, Deprem, AFAD, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:31 
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