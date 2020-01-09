Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesi, açıklarında düzensiz göçmene ait erkek cesedi bulundu.

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Muğla'nın Fethiye ilçesi, açıklarında düzensiz göçmene ait erkek cesedi bulundu.


Fethiye açıklarında arama kurtarma faaliyeti icra eden Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağı Yarımadadası Kocabük sahilinde bir ceset olduğunu fark etti. Cesedin yanına giden ekipler yaptıkları incelemede, cesedin erkek bir düzensiz göçmene ait olduğu belirledi. İncelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Cesedin ilçede 3 Ocak'ta, 15 düzensiz göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu kaybolduğu belirtilen 7 kişiden birine ait olduğu üzerinde duruluyor. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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