Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında erkek cesedi bulundu.

Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında erkek cesedi bulundu. Cesedin 3 Ocak'ta kaybolan göçmenlerden birine ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarında, 3 Ocak'ta lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 göçmenin cesedine ulaşılmasının ardından kaybolduğu değerlendirilen 7 göçmen için arama- kurtarma çalışmalarına devam etti. Ekipler, Kapıdağı Yarımadadası Kocabük sahilinde ceset olduğunu fark etti. Kaybolduğu belirtilen 7 göçmenden 1'ine ait olduğu ihtimali üzerinde durulan cansız beden, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti
ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

Son Dakika Haberleri
00:19 Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
00:16 Ankara ankara'da silahlı saldırı 1 ölü - Son Dakika
00:16 Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri - Son Dakika
00:14 Etiyopya, Mısır ve Sudan arasındaki "Hedasi Barajı müzakereleri" başarısız oldu - Son Dakika
00:12 Başkentte araçtan açılan ateş sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
23:34 ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
22:10 Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 00:24:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]