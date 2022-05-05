Fethiye açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Fethiye açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

05.05.2022 21:11
Fethiye açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun arızalanıp sürüklendiği ihbarının alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bottaki 29 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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