Fethiye Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı - Son Dakika

Fethiye Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı

24.11.2020 17:15
Fethiye Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı, System.String[]

Fethiye Adliyesi'nde Adalet Bakanlığı'nca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların ifadelerinin alınması için özel kurulan adli görüşme odaları hizmete girdi.

Fethiye Adliyesi'nde Adalet Bakanlığı'nca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların ifadelerinin alınması için özel kurulan adli görüşme odaları hizmete girdi. Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alınması amaçlanıyor.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, 2017 yılı ve sonrasında peyderpey faaliyete geçirilen adli görüşme odaları; suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanımakta olduğun söyledi.

Cinsel suçlar başta olmak üzere özellikle hassas soruşturma ve kovuşturmalarda bu odaların kullanacağını belirten Eker, şöyle konuştu: "2017 yılı sonrasında peyderpey faaliyete geçirilen adli görüşme odaları, suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyor. Bu odalarda görüşme yapacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere bekleme, görüşme ve gözlem odalarından oluşan özel odalardır. İfade için gelen mağdur veya tanık, suça sürüklenen çocuk ilk önce bekleme odasında bekletilip, kaygı düzeyi azaltılıp, belli bir rahatlama sağladıktan sonra görüşme odasına alınıyor. Burada da adli görüşmeci ile birlikte, bekleme odası veya duruşma salonundan sorulan sorular ilk önce adli görüşmecinin kulaklığına geliyor. Görüşmeci bu soruyu mağdura anlayacağı şekilde soruyor. Mağdur da o soruları cevaplıyor. Bu şekilde ifadeler alınıyor."

Başsavcı Eker, bakanlığın desteğiyle adli görüşme odalarını kurduklarını, bu süreçte mağdurların ikincil örselenmelerinin önüne geçen uygulamaları yapacaklarını kaydetti. - MUĞLA

Fethiye Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı
Fethiye Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı
Fethiye Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı

Adalet Bakanlığı, Fethiye Adliyesi, Fethiye, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fethiye Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı - Son Dakika


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