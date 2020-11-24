Fethiye Adliyesinde "Adli Görüşme Odaları" açıldı - Son Dakika

Fethiye Adliyesinde suç mağduru çocuklar, şiddet mağduru kişiler ile zanlıların ifade ve beyanlarının alınması için 3 kısımdan oluşan "adli görüşme odaları" açıldı.

Adalet Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında, hayata geçirilen adli görüşme odaları, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere mağdurların adli süreçte etkilenmemeleri için ev ortamı şeklinde dizayn edildi.

Kitap, televizyon, oyuncak ve çeşitli zeka oyunlarının da bulunduğu ev ortamındaki odalarla, mağdurların kendilerini rahat hissetmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, gazetecilere, adli görüşme odalarının görüşme yapılacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere "Bekleme Odası", "Görüşme Odası" ve "Gözlem Odası" şeklinde üç odadan oluşan özel alanlar olduğunu söyledi.

Adli görüşme odalarıyla mağdurun uzman eşliğinde ifadesinin rahat bir ortamda alınmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Eker, şunları kaydetti:

"Bekleme odası, mağdurların kaygı düzeylerini azaltmak amacıyla tanzim edilmiş, özel ortamlardır. Burada ifade süreci öncesinde rahatlama imkanı sağlanıyor. Görüşme odası, yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış, ortam dinleme cihazıyla duruşmaya veya yandaki gözlem odasına ses ve görüntü sisteminin aktarıldığı odadır. Bu odalarda esaslı ifade öncesinde mağdurla uzman psikolog, pedagog ve ya sosyal çalışmacılarımız tarafından ifadeye hazırlanıyorlar."

Eker, daha önce 60 ilde kurulan adli görüşme odalarında bugüne kadar 20 binin üzerinde ifade ve beyan alındığını bildirdi.