Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan yangınlar için ilginç iddia: 4 kişi molotof attı - Son Dakika

Türkiye'ye felaketi yaşatan yangınlar 4. gününe girdi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini esir alan alevler, vatandaşlarımıza da zor günler yaşattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlar hakkında bilgi verdi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından ise ülke genelinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlara ilişkin son değerlendirmeler şöyle paylaşıldı: "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz."

"CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili verileri de paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise şu ifadeleri kullandı: "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

5 İLDE 10 YANGIN SÜRÜYOR

Bakan'ın paylaştığı verilere göre Adana'da 1, Osmaniye'de 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da ise 2 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Böyle toplam 5 ilde ekiplerimiz 10 yangını söndürmek için mücadele veriyor.

"YANGINI 4 KİŞİNİN MOLOTOF İLE ÇIKARDIĞINI SÖYLEYENLER OLDU"

Fethiye'de ise çıkan yangını söndürmek için ekipler canla başla mücadele etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye'nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı.

"HERKES CANLA BAŞLA MÜCADELE VERİYOR"

Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Gece olmasından dolayı helikopterlerin müdahale etmesi mümkün değil. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaşın dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.

KONTROL ALTINDA

Son olaraksa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fethiye'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.