Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması - Son Dakika

Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması

MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen Çağlar Özbakır (31), trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen Çağlar Özbakır (31), trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Özbakır, Belediye Başkanı Karaca'nın kendisini ve yanındaki kız arkadaşını, 'Sizi öldüreceğim. Fethiye'ye gömeceğim' diyerek tehdit ettiğini ileri sürerek trafik magandalığı ile suçladı.

Ankara'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine kız arkadaşı ile tatile gelen Çağlar Özbakır, dün saat 20.30 sıralarında, otomobilleriyle tur atarken iddiaya göre, arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer araçtaki 2 kişi arasındaki tartışma büyüdü. Özbakır'a hakaret eden otomobildeki 3 kişiden 2'si, otomobiline de zarar verdi. Özbakır, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi olduğunda, kendisi ile tartışan kişinin CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü olduğunu öğrendi.

'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM, FETHİYE'YE GÖMECEĞİM'Özbakır konuyla ilgili DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki gün önce Muğla'ya tatile geldim, Bugün dönmek zorunda kalıyorum. Sebebi kendisinin belediye başkanı olduğunu söyleyen ve benim de ismini internetten teyit ettiğim kişi. Aracıma dün saldırıp, hasar verdi. Küfürler yağdırıp, içerisinde kadın olduğunu belirtmeme rağmen aracıma saldırttı. Tekme attı hakkında şikayetçi oldum. Israrla kendisi açıklama yapmıyor, mobese kayıtları duruyor. Mobese kayıtları için avukatıma dilekçe yazacağım. Umarım bir an önce bu sorun düzelir. Dünyanın en güzel koylarına sahip Fethiye'ye bir tane maganda belediye başkanı seçtirmiş partisi. Bir şehir magandası, kadın cinayetlerinin olduğu bir dönemde arabama saldırdı. Özellikle, 'Kadın var' dediğim alana gitti, camını yumrukladı. Sinkaflı küfürler eşliğinde aracımı takip etti, ardımdan koşup, 'Sizi öldüreceğim. Fethiye'ye gömeceğim' diyerek, tehdit etti. Birçok görgü tanığı var. Fethiye Yeni Cami bölgesindeki birçok kişi olayı görmüştür. Olayın yaşandığı trafik ışıklarının olduğu yerde mobese kamerası kayıtları vardır. Bizim endişemiz oradaki mobese kayıtlarının silinmesi ve oradaki olayı gören halkın sindirilmesi. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adaleti sonuna kadar arayacağım. Fethiye Belediye Başkanı'ndan şikayetçi oldum" dedi.BAŞKAN KARACA'DAN AÇIKLAMA

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayı doğrulayan Karaca, Özbakır'ın konuyla ilgili bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler, yorumlar olaya neden olan kişinin amacını aşan açıklamaları doğrultusunda açıklama yamak durumunda kaldığını belirtip, "Olayla ilgili kutsal değerlerimize hakaret, davranış ve iftiralar yasal alana intikal etmiştir. Olayın oluş ve yayılış şeklinin siyaseten yıpratma amacına yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Soruşturma her alanda görülecek ve tarafımızca özenle takip edilecektir. Şahsım ve Fethiye'miz bu tür olaylara alışkın değildir. Kişiliğimiz ve karakterimizin, yaşandığı varsayılan olaya uymadığını, Fethiye halkı yakından bilmektedir. Her ne amaçla olursa olsun bu olayın yaşanmış olmasından ziyadesiyle üzgünüm. Ancak şehrimizin huzurunu, Fethiye'mizin onurunu ve güvenliğini korumaya kararlıyız" dedi.


Alim Karaca, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı 2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti Türkiye'den haddini aşan Macron'a "kırmızı çizgi" cevabı: Ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu         
18:56
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti         
18:31
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:49
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur         
17:39
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü         
17:22
Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı         
17:18
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin         
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor         
16:42
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi         
15:46
Bir kişi, 16 yaşındaki genci eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü Bir kişi, 16 yaşındaki genci eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü         
15:35
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi         
15:31
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti         
15:26
Suudi Arabistan çalışmalara başladı! Kabe yeniden ibadete açılabilir Suudi Arabistan çalışmalara başladı! Kabe yeniden ibadete açılabilir         
14:58
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu         
14:38
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi         
14:33
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti         
14:07
Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı         
13:07
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş         
13:06
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı         
11:14
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş 76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş         
11:11
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı         
10:30
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi         
09:45
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey 30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey         
09:09
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı         
08:28
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 01:21:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei