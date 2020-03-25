Fethiye Belediyesi çağrı birimi görevlileri evlerinden hizmet veriyor - Son Dakika

Fethiye Belediyesi Çağrı Merkezi görevlileri, evlerine taşıdığı sistemle yardım çağrılarına yanıt veriyor.

Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge kapsamında kamu kuramlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma sistemi uygulandığı belirtildi.

Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kurumdaki bazı birimlerde çalışanların evden hizmet vermesinin kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fethiye Belediyesi Çağrı Birimi görevlilerinin de evden çalışması uygun görüldü. Çalışanlar, '444 90 82' numaralı hattan yardım çağrılarını cevaplıyor. Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyor."

Çalışanların işlerini evinden de yürütebileceği belirtilen açıklamada, zaruri olmadığı sürece vatandaşların evden çıkmaması gerektiği vurgulandı.