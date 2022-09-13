Fethiye Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi denetlendi

Fethiye Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi, hayvanların telef edildiği iddiası üzerine denetlendi.

Fethiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, merkezin kapıların kapatılarak içeride katliam yapıldığı, sözde uygulanan idari para cezasının geri alındığı iddialarını içerir ifadelere yer verilerek sosyal medyada video paylaşıldığı bildirildi.

İddialar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğü ve Fethiye DKMP Şefliği görevlilerince merkezde denetim ve inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu videoda görülen kedinin trafik kazası nedeni ile Fethiye Hayvan Bakım Evine getirildiği, tedavisinin devam ettiği 5. günde öldüğü kayıtların incelenmesi ile tespit edilmiştir. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında herhangi bir ihlal tespiti bulunmaması nedeni ile idari para cezası uygulanmamıştır. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında her ay denetimler yapılmakta ve koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu paylaşımlarda belirtilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."