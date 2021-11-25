Fethiye Belediyesi ilk okul öğrencilere çevre koruma eğitimi veriyor - Son Dakika

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce ilçedeki ilk okul öğrencilerine çevre koruma eğitimi veriliyor.

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, gazetecilere, eğitimlerin ilçedeki 33 ilk okulda yılı boyu devam edeceğini söyledi.

Eğitimlerde, çevresel değerlerin korunması, atıkların çevrede oynadığı rolü, çevreci bir bireyin neler yaparak doğaya katkı sağlayabileceği, enerji ve su tasarrufu gibi çeşitli konuların anlatıldığını belirten Kabak, "Öğrencilerimizde çevre bilincinin oluşmasını ve duyarlılıklarının artmasını hedefliyoruz. Sıfır Atık kapsamında evlerimizde ve okullarımızda yapılabilecek çalışmaları, çeşitli atıklarla ilgili bilgilendirmeler yaparak, yapılan bu çalışmalarla hava, su, toprak gibi doğal kaynaklarımızın korunmasına ne ölçüde katkı sağladıklarını görsellerle destekleyerek, çevre bilincinin oluşmasını ve duyarlılıklarının artmasını hedefliyoruz. Öğrencilerimize her zaman olduğu gibi bu sene de eğitim sonunda çeşitli çevre dostu hediyeler veriyoruz." ifadelerini kullandı.