Fethiye Belediyesi'nden öğrencilere bilgilendirme masası
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Fethiye Belediyesi, üniversite tercihleri sonucunda Fethiye'deki okulları kazanan öğrencileri bilgilendirmek amacıyla, Öğrenci Bilgilendirme Masası'nı hizmete soktu.
Fethiye Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
, üniversite tercihleri sonucunda Fethiye'deki okulları kazanan öğrencileri bilgilendirmek amacıyla, Öğrenci Bilgilendirme Masası'nı hizmete soktu.
Fethiye Belediyesi, üniversite tercihlerinde Fethiye'deki Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fethiye Ziraat Fakültesi, Fethiye İşletme Fakültesi ve Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni kazanan öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Öğrenci Bilgilendirme Masası kurdu. Fethiye Otogarı'na kurulan Öğrenci Bilgilendirme Masası, otogarda otobüsten inen öğrencilere gidecekleri okullara ulaşım ve şehir tanıtımı konusunda yardım sağlıyor. Öğrenci Bilgilendirme Masası 23 Ağustos Cuma gününe kadar hizmet vermeye devam edecek. - MUĞLA
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