Fethiye Belediyesi personeline etkili iletişim ve beden dili eğitimi - Son Dakika
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Fethiye Belediyesi personeline etkili iletişim ve beden dili eğitimi

28.03.2022 16:31
Fethiye Belediyesi personeline etkili iletişim ve beden dili eğitimi

Fethiye Belediyesi personeline etkili iletişim ve beden dili eğitimi verildi.

Fethiye Belediyesi personeline etkili iletişim ve beden dili eğitimi verildi.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü Mustafa Mesut Doğan ve personel katıldı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü'nden Doç. Dr. Osman Kürşat Acar tarafından verilen eğitimde, iletişimin ve iletişim kurarken beden dilinin doğru kullanılması anlatıldı.

Acar, farklı birimlerden gelen ve vatandaşlarla birebir iletişim halinde olan personelle karşılıklı sohbet ederek eğitimi gerçekleştirdi.

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Fethiye Belediyesi, Mesut Doğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye Belediyesi personeline etkili iletişim ve beden dili eğitimi - Son Dakika


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