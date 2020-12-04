Fethiye Belediyesinde çalışan engelli personele ziyaret - Son Dakika

Fethiye Belediye Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy Hoşafcı ile Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, Belediyede çalışan engellileri ziyaret etti.
Ziyaretlerde Hoşafcı ile Bolelli'ye Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, Temizlik İşleri Şefi Osman Ünsal ve Engelsiz Masası personeli Kader Bozbaş da katıldı.
Hoşafcı, Bolelli ve beraberindekiler, engellilerle bir araya gelerek sohbet etti.
Engelli personelin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları ve sorunlarını dinleyen grup, kurum olarak engellilerin sorunlarını çözmeye odaklı çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.
- Kaynak: AA
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