Fethiye Belediyesinden 23 Nisan'a özel bandolu konser - Son Dakika

Fethiye Belediyesi bando ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla ilçeyi turlayarak konser verdi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlar için özel etkinlikler düzenleyen Fethiye Belediyesine ait bando ekibi, ilçeyi turlayarak marşlar ve şarkılar çaldı.

Bando takımı tarafından sokak sokak dolaşılarak verilen mini konserler sırasında ilçe sakinleri de camlara ve balkonlara çıkarak marşlara ve sevilen çocuk şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Bando takımı, ilçedeki sağlık kuruluşları ve polis merkezleri önlerine de gelerek bazı marşlar çaldı.