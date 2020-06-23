Fethiye Caddesi düzenlenme yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Fethiye Caddesi düzenlenme yarışması sonuçlandı
İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi'nin yenilenmesi için düzenlediği proje yarışmasının sonuçlandığını açıkladı.
İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi'nin yenilenmesi için düzenlediği proje yarışmasının sonuçlandığını açıkladı. Kazanan üç proje İzmitlilerin beğenisine sunulacak.
İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Fethiye Caddesi'ni Yeniden Düzenleme Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışma sonucunda üç eş değer ödül alan proje İzmitlilerin beğenisine sunulacak. Geçtiğimiz Mart ayında başlayan, Nisan ayında ödül töreni düzenlenmesi düşünülürken Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması önceki gün İzmit Belediyesi Planetaryumu'nda sonuçlandı. Gerçekleşen jüri toplantısı sonrası jüri üyelerini ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Arsal Arısal yarışmaya katılan projeleri inceledi ve jüri üyelerinden bilgi aldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:32 Kaynak: İHA
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