Fethiye Caddesi için hazırlanan projeler vatandaşlara tanıtıldı - Son Dakika

Fethiye Caddesi için hazırlanan projeler vatandaşlara tanıtıldı

İzmit Fethiye Caddesi'nin yenilenmesi için gerçekleştirilen proje yarışmasında belirlenen 3 eş değer proje, vatandaşlara tanıtıldı.

İzmit Fethiye Caddesi'nin yenilenmesi için gerçekleştirilen proje yarışmasında belirlenen 3 eş değer proje, vatandaşlara tanıtıldı.

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İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Fethiye Caddesi'ni Yeniden Düzenleme Yarışması ile 59 proje içinden 3 proje belirlendi. Bu projeler vatandaşlar tarafından oylamaya sunulmadan önce, Fethiye Caddesi üzerinde düzenlenen programla vatandaşlara gösterildi. Projelerin tanıtımı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından yapıldı. Projeler için, cadde üzerinde bilgilendirici bir stant kuruldu. 1 hafta boyunca vatandaşlar, bu standa gelerek, orada bulunan mimarlardan ve broşürlerden proje hakkında detaylı bilgi alarak, istedikleri projeyi oylayabilecek. Oylamaların sonucunda ise vatandaşların seçtiği, en yüksek oyu alan projenin yapımına başlanacak.


Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi ve yan caddelerinin elden geçmeye ve açık bir AVM statüsüne dönüştürülmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkan Hürriyet, "Arkadaşlarımız burası için çok ciddi bir emek harcadılar. Pandemi nedeniyle de bir iki ay kadar ne yazık ki biraz ertelemek zorunda kaldık ama çalışmayı hiç bırakmadılar. Aylarca, haftalarca kafa yordular. Çok önemli bir şartname hazırladılar. Öncelikle buranın ihtiyacını belirlediler. Alanda defalarca gelip bir alt yapı çıkardılar. 'Kentin neye ihtiyacı var?', buradaki esnafa tek tek sorduk, 'Nasıl bir cadde istersiniz?'. Burada incelemeler yaptılar. Bu incelemeler sonucunda da ihtiyaçları çıkartıp bunları şartnamelere koyduk. Şartnamelerde de özellikle çok üzerinde durduğumuz konulardan bazıları şunlardı; dedik ki gelecek projelerde, hazırlanacak projelerde şunlara dikkat etsin mimar arkadaşlar; kolay uygulanabilir olması, hızlı uygulanabilir olması, uzun ömürlü olması, kullanılacak malzemenin nitelikli, kaliteli ve gerçekten de düzgün bir yapılanma olsun istedik. Uzun yıllardır buraya el sürülmedi ama uzun yıllardır da kullanılıyor. Zamanında iyi planlanmış, iyi malzeme, iyi işçilik ve yıllardır öyle ya da böyle, eksiğiyle, gediğiyle ihtiyacı görüyor. Biz de sürekli parke değiştiren belediye olmak istemiyoruz. Sonuçta sizlerin parasını harcıyoruz, yetimin hakkı var harcanan parada. O yüzden de bir şey yapmışken şöyle uzun yıllar kullanılsın, halk göğsünü gere gere kullansın istedik" dedi.


Süreç içerisinde kendilerine toplamda 59 proje sunulduğunu kaydeden Başkan Hürriyet, "59 proje hazırlanan şartname çerçevesinde tek tek incelendi. Bütün teknik detayları, genel projeler uygulanabilir mi, sadece kağıt üzerinde mi çizilmiş yoksa gerçekten alana gelip bakılmış mı, doğru kodlar kullanılmış mı, yükseltiler doğru planlanmış mı, bunların hepsine tek tek bakıldı. Bunların içinden en nitelikli, en şık, uygulandığında en güzel durabilecek, esnafı işlerini engellemeyecek şekilde en hızlı bitirilebilecek 3 proje belirlendi. Buraya bir stant kurduk. Dedik ki insanlar önce buraya gelsin ve projeleri görsün. Stantta mimar arkadaşlarımız bizzat duruyorlar. Teknik sorulara cevap verebilmek için mimar arkadaşlarımız burada bekliyorlar. Vatandaşımız gelsin, görsün, incelesin, sorsun akabinde de hangisi gönlüne yatıyorsa oylama yapsın diye oylama alanı oluşturduk. Oylama alanı 1 hafta kadar burada kalacak. Kent esnafımız, İzmit'te yaşayan ve bun kentin bu noktalarını sürekli kullanan bütün halkımıza o oylama açık. Ayrıca yine stanttan alabilecekleri broşürlerle rahatlıkla karar verebilirler" şeklinde konuştu.


Açıklamalarının ardından Başkan Hürriyet, projelerin yapımında kullanılacak malzemeleri gösterdi. Tanıtım programından sonra vatandaşların ve bölge esnafının merak ettiği sorular cevaplandırıldı. Soru cevap kısmının bitiminde ise Başkan Hürriyet esnaflarla bir süre sohbet etti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Hürriyet, Fethiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fethiye Caddesi için hazırlanan projeler vatandaşlara tanıtıldı - Son Dakika

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