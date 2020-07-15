Fethiye Caddesi'nde jüri de halkla aynı kararı verdi - Son Dakika

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması'nda jüri de halkla aynı projeyi seçti.



İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması'nda halk oylamasına sunulan 3 eş değer projede birinci belli oldu. Fethiye Caddesi'nin yeni görünümü için oy kullanan vatandaş ve esnaf 52 numaralı projeyi birinci olarak belirledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirilen, mimar ve mühendislerden oluşan katılımcıların bir araya geldiği dijital toplantıda, üç proje masaya yatırıldı. Yapılan oylama sonucunda jüri İzmitlilerle aynı noktada buluşarak, 52 numaralı projeyi birinci seçti. Oylama sonucunda 37 numaralı proje ikinci olurken, 23 numaralı proje ise üçüncü olarak tamamladı. - KOCAELİ