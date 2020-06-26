Fethiye Caddesi şampiyonluğa hazır - Son Dakika

3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğunu ilan etmesi beklenilen lider Kocaelispor'a desteğini sürdüren İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi'ni kutlamalar için hazır hale getiriyor.

Kocaelispor, 18 Temmuz'da deplasmanda Fatsa Belediyespor karşılaşmasının ardından 3. Lig 2. Grup'ta sürdürdüğü liderliğini şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Kocaelispor'un kazanıp, Turgutluspor'un puan kaybetmesi durumunda Kocaelispor 18 Temmuz'da şampiyonluğunu ilan edecek. Tüm kentin odaklandığı maç öncesinde İzmit Belediyesi de olası şampiyonluk halinde kutlamaların adresi olan Fethiye Caddesi'ni yeşil siyah bayraklarla donattı. İçerideki hiçbir maçı kaçırmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "En başından beri, 'Şampiyonluk gelsin bu sene, kutlayalım Fethiye'de' diyoruz. Biz şampiyonluğa en başından beri inanıyoruz. İnşallah 18 Temmuz'da şampiyonluğumuzu, yeşil siyaha boyanmış bayraklar altında Fethiye Caddesi'nde tüm kent olarak coşkuyla kutlayacağız" dedi. - KOCAELİ