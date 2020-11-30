Fethiye Caddesinde doğal taş zemini uygulanıyor - Son Dakika

Fethiye Caddesinde doğal taş zemini uygulanıyor

30.11.2020 11:11
Fethiye Caddesinde doğal taş zemini uygulanıyor, System.String[]

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi yenileme projesinde zemin taşını Feridun Özbay Sokak'ta uygulayarak büyük alanda uygulamaya başlamadan önce malzemenin dayanıklılığını tespit ederek zamandan ve maliyetten tasarruf edecek.

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi yenileme projesinde zemin taşını Feridun Özbay Sokak'ta uygulayarak büyük alanda uygulamaya başlamadan önce malzemenin dayanıklılığını tespit ederek zamandan ve maliyetten tasarruf edecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi yenileme projesi ile ilgili çalışmalar için esnafla bir araya geldi. Başkan Hürriyet, sokaktaki zeminin kullanışsızlığından memnun olmayan esnaf için çalışmalara başlıyor. Fethiye Caddesi yenileme projesinde kullanılacak olan doğal taş zemin ilk olarak Feridun Özbay Sokak'ta kullanılacak. Böylece yapılacak olan çalışma ile hem zeminin dayanıklılığı tespit edilecek hem de esnafın mağduriyeti giderilecek.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Feridun Özbay Sokak'ta küçük bir bölgede doğal taş zemini uygulayarak test etti. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Hürriyet, esnafa danışarak mağduriyetlerinin giderilmesi adına zemin çalışmasının ilk olarak Feridun Özbay Sokak'ta gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca sokaktan sökülen taşların ziyan olmayacağını ve kentin gerekli görülen yerlerinde kullanılmak üzere saklanacağını ifade etti. Projelerini vatandaşın fikrine göre şekillendiren ve halkla birlikte hareket etmeye devam eden Başkan Hürriyet, çalışmaların titizlikle gerçekleştirileceğini ve vatandaş mağduriyet yaşamadan çalışmaların tamamlanacağını söyledi. - KOCAELİ

Fethiye Caddesinde doğal taş zemini uygulanıyor
Fethiye Caddesinde doğal taş zemini uygulanıyor
Fethiye Caddesinde doğal taş zemini uygulanıyor

İzmit Belediyesi, Doğal Taş, Fethiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fethiye Caddesinde doğal taş zemini uygulanıyor - Son Dakika


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