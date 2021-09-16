Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Bingül, gazileri unutmadı - Son Dakika

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Başsavcı Bingül, ziyarette yaptığı konuşmada, gaziler ve şehit yakınlarına hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermenin hayatta kalanları hatırlamak ve sorunları ile yakından ilgilenmenin toplumun en büyük sorumluluğu olduğunu söyledi.

Aziz şehitler ve gaziler sayesinde tarih sahnesinde Türk milletinin varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Bingül, "Bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye'yi imar ediyor, bulunduğumuz makamlarda görevlerimizi ifa ediyoruz. Vatanımızı, milletimizi korumak için gözünü bile kırpmadan savaşarak gazilik mertebesiyle şereflenmiş tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü en kalbi dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğum memnuniyeti ifade eden dernek başkanı Namık Ünal ise şu ifadeleri kulandı: "Vatanın bölünmez bütünlüğüne her zaman sahip çıkacağız. Milletimizin vatanımızın bütünlüğü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bize güç ve onur verdiniz."

Bingül, dernek başkanı ve yönetim kurulundaki gazilere Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti. - MUĞLA