Son Dakika Haberleri: Fethiye'de 114 kaçak göçmen yakalandı
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Fethiye'de 114 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 114 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Fethiye'de 114 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 114 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon yaptı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, Dalyan Koyu mevkisindeki ormanlık alanda bir grup insan olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Ekiplerin ormanlık alanda yaptıkları aramada 1 Suriye, 15 Sri Lanka, 22 Pakistan ve 76 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Bölgeye karayoluyla ulaşım olmaması nedeniyle Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı botuna alınan göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Fethiye İlçe jandarma Komutanlığı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan kaçak göçmenlerin içerisinde bulunan küçük çocukların olduğu gözlendi. Ekipler tarafından organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
Yunanistan, Rodos Adası, Jandarma, Fethiye, Güncel
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