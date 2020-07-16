Fethiye'de 15 Temmuz Nöbeti - Son Dakika

Fethiye'de 15 Temmuz Nöbeti

Fethiye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.'üncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Fethiye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.'üncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Gecede şehitlerin ruhuna dualar edilip darbeye karşı darbe yapan aziz milletin kahramanlıklarının sergilendiği belgeseller izletildi.

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Anma programına, İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, TCSG-65 Bot Komutanı Yüzbaşı Raşit Gödelek, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, MHP ilçe Başkanı Osman Cura ve vatandaşlar katıldı.


Program kapsamında Beşkaza Meydanı'nda, darbe girişimine ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Daha sonra meydanda, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Fethiye Belediye Orkestrası ve mehteran takımı gösteri sundu. Meydanda toplanan vatandaşlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, Türk Bayrakları eşliğinde Fethiye Belediyesi sanatçılarının kahramanlık türkülerine eşlik etti.


Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner yaptığı konuşmada "Demokrasiye ve demokratik yaşamımıza yönelik Fetö terör örgütü tarafından yapılan hanin darbe girişimi sırasında halkımız sokaklara, meydanlara inerek, hava limanlarını doldurarak namlu ve tankların karşısına dikilerek bu talihsiz menfur girişim akamete uğratmıştır" diyerek darbeye karşı adeta darbe yapan tüm kahramanları saygıyla selamladığını belirtti. - MUĞLA

Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fethiye'de 15 Temmuz Nöbeti - Son Dakika
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