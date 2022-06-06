Fethiye'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Fethiye ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarında hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????
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