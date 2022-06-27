Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi 'ndeki bir depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis ekiplerince Ölüdeniz'de bir depoya yapılan operasyonda kamyon kasasına yüklü 17 bin 56 şişe kaçak içki ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fethiye'de 17 bin 150 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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