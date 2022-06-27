Fethiye'de 17 bin 150 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Fethiye'de 17 bin 150 şişe kaçak içki ele geçirildi

27.06.2022 22:44
Fethiye'de 17 bin 150 şişe kaçak içki ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği baskında 17 bin 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği baskında 17 bin 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis ekiplerince Ölüdeniz'de bir depoya yapılan operasyonda kamyon kasasına yüklü 17 bin 56 şişe kaçak içki ele geçirildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de 17 bin 150 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de 17 bin 150 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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