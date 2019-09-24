Son Dakika Haberleri: Fethiye'de 2 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildi
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Fethiye'de 2 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildi

1 saat önce

Fethiye'de 2 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda 2 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildi.

Fethiye'de 2 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda 2 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda Üzümlü Mahallesi'nde iki eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan aramada iki bin 400 litre şarap, şarapları doldurdukları çok sayıda bandrollü boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan M.O, S.I ve T.I. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

İlçe genelinde kaçak ve sahte alkol satışı yapan şahıslara yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.

Fethiye'de 2 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildi

Fethiye, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:10 Kaynak: İHA
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