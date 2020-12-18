Fethiye'de 3 saatte 5 ton çöp toplandı - Son Dakika

Fethiye'de 3 saatte 5 ton çöp toplandı

18.12.2020 16:36

Fethiye'de 3 saatte 5 ton çöp toplandı Muğla'nın Fethiye İlçesinde yarım ada ve koylarda yapılan çevre temizliğinde, yaklaşık 5 ton çöp toplandı.

Fethiye'de 3 saatte 5 ton çöp toplandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde yarım ada ve koylarda yapılan çevre temizliğinde, yaklaşık 5 ton çöp toplandı.

Fethiye Belediyesi ile AKUT (Arama Kurtarma Derneği) Fethiye Birimi Gönülleri, MAG- AMESAR(Mahalle Afet Gönüllüleri) öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında, Karagözler Mahallesi'ndeki Oyuk Tepe Mevkiinde çevre temizliği yapıldı.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri personeli AKUT (Arama Kurtarma Derneği) Fethiye Birimi Gönülleri, MAG- AMESAR(Mahalle Afet Gönüllüleri) katıldığı çevre temizliğinde, 3 saate yaklaşık 5 ton çöp toplandı. Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ve Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar'ın da katıldığı çevre temizliğinde Plastik atıklar, cam şişeler, yemek kapları ve kağıt ambalajları toplandı. Gerçekleşen çevre temizliğinin farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiğini söyleyen Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, şehir merkezine oldukça uzak mesafede bir alan olmasına rağmen, yaklaşık 5 ton çöpün toplandığını söyledi.

150 bin nüfuslu Fethiye'yi sadece 250 personeli olan Temizlik İşleri Müdürlüğünün temizlemesinin kolay olmadığını ifade eden Bolelli, "İlçemizde Fethiye Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde AKUT gönülleri ile MAG-DER gönüllüleri tarafından ortaklaşa koylar bölgesinde bir çevre temizliği gerçekleştirdik. Oyuktepe mevkiine ulaşımın zor olduğunu fakat, buraya gelince oldukça fazla insanın geldiğini gördük. Burada inanılmaz derecede bilinçsizce bir doğa kullanımı ve doğa katliamı ile karşılaştık. Böyle güzelliklere sahip bir doğayı hunharca kullanmak, akıl alır gibi bir durum değil. Maalesef cezai yaptırımlarla da bir noktaya varılamıyor. Toplum olarak çevre temizliği konusunda bilinçli olmak gerekiyor. Bu konuda toplumun her bir ferdine sorumluluk düşüyor. Fethiye 150 bin nüfusa sahip bir ilçe konumunda. Koskoca ilçeyi 250 personelli Temizlik İşleri Müdürlüğünün temizlemesi kolay değil. Bunun için her bir birey kendi yaşadığı alanın çevresini temiz tutarsa daha yaşanılabilir bir memleket ortaya çıkacaktır. Bu konuda her bir vatandaşımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Fethiye'de 3 saatte 5 ton çöp toplandı
Fethiye'de 3 saatte 5 ton çöp toplandı
Fethiye'de 3 saatte 5 ton çöp toplandı
Fethiye'de 3 saatte 5 ton çöp toplandı

Fethiye Belediyesi, Arama Kurtarma, Fethiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fethiye'de 3 saatte 5 ton çöp toplandı - Son Dakika


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