Fethiye'de 4 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2016 yılından bu yana haber alınamayan kişinin, iki arkadaşı tarafından öldürülüp, cesedi parçalanarak ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2016 yılından bu yana haber alınamayan kişinin, iki arkadaşı tarafından öldürülüp, cesedi parçalanarak ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 2016'nın Haziran ayından bu yana kayıp olarak aranan Ali Niyazi Kahyaoğlu ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu Kahyaoğlu'nun kaybolmasıyla ilişkisi olduğu belirlenen Y.Ç. Kocaeli'de gözaltına alındı. Y.Ç. ifadesinde A.N.G. ile Kahyaoğlu'nu aralarındaki alacak meselesi yüzünden öldürdüklerini itiraf etti. Y.Ç., Kahyaoğlu'nun cesedini evin banyosunda parçaladıktan sonra Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Ekipler tarafından A.N.G. de Kırklareli'de gözaltına alınarak Fethiye'ye getirildi. Zanlılardan Y.Ç.'nin ormanlık alanda gösterdiği yerde yapılan kazıda Kahyaoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. ve A.N.G., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi kapalı cezaevine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:02 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de 4 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 17:47 Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış 17:41 Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 10:10 Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım 09:52 ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası görüldü 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:20 Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü