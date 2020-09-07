Fethiye'de 5 ayrı suçtan aranan zanlı yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika

"Hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan arandığı belirlenen F.M.E, sevk ediliği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çiftlik Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphelendiği F.M.E'nin kimlik sorgulamasını yapmak istedi. Bu sırada kaçmaya çalışan zanlı, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

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