Fethiye'de 5 ayrı suçtan aranan zanlı yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika

Fethiye ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan şüpheli, yol kontrolünde jandarma ekiplerince yakalandı.
Çiftlik Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphelendiği F.M.E'nin kimlik sorgulamasını yapmak istedi. Bu sırada kaçmaya çalışan zanlı, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
"Hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan arandığı belirlenen F.M.E, sevk ediliği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 17:41 - Kaynak: AA
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