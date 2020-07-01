Fethiye'de 54 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Fethiye'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın geçmeye çalıştığı öğrenilen 54 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın geçmeye çalıştığı öğrenilen 54 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karagözler Mahallesi tersane Mevkisinde ormanlık alanda kalabalık bir grup olduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri ormanlık alanda yaptığı aramada 54 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma tarafından dağlık alanda toplanan düzensiz göçmenler daha sonra işlemler yapılmak üzere Fethiye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:52 Kaynak: İHA
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