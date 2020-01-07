FETHİYE'DE 8 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ ARANAN ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA BÖYLE YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETHİYE'DE 8 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ ARANAN ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA BÖYLE YAKALANDI - Son Dakika

FETHİYE'DE 8 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ ARANAN ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA BÖYLE YAKALANDI

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi nde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada çetenin lideri olduğu iddia edilen Ömer Y., yurt dışına çıkmak için uçağa binerken yakalandı.

FETHİYE'DE 8 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ ARANAN ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA BÖYLE YAKALANDI, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi nde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada çetenin lideri olduğu iddia edilen Ömer Y., yurt dışına çıkmak için uçağa binerken yakalandı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

3 Ocak'ta 15 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 7 kişi için sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarına ise bugün hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayın ardından kaçakları taşıyan botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

ÇETE LİDER İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edildiği iddia edilen Ömer Y.'nin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul emniyet, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile havalimanı polisinin operasyonuyla, ülkesi Kosova'ya gitmek üzere pasaport kontrolünden geçen Ömer Y., uçağa binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

------

-Şüphelinin yakalanması


İstanbul, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti

Son Dakika Haberleri
23:21 Pozantı'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
23:21 SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER SABAH 06.00'YA ERTELENDİ - Son Dakika
23:20 RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İSTANBUL'DA - Son Dakika
23:20 Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika
23:20 Meksika'da son 13 ayda 1471 çocuk öldürüldü - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 23:25:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETHİYE'DE 8 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ ARANAN ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA BÖYLE YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]