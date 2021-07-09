Fethiye'de 82 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 82 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Cennet Koyu bölgesindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 40 Pakistan, 34 Bangladeş, 3 Afganistan, 2 Srilanka ile 3 Suriyeliyi yakaladı.
Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: AA
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