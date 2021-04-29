(DRONE) Fethiye'de açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde buğday tarlalarında açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy Mahallesi'nde tarlalar gelinciklerin açmasıyla kırmızıya büründü. Bölgedeki Kayaköy Ören Yeri ile bütünleşen manzara, turistler ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kırmızı rengiyle eşsiz güzelliğe bürünen tarlalar, kartpostallık manzara oluşturuyor. Bölgeye gelen turistler ve vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ziyaretçilerden Funda Manavracı, AA muhabirine, çiçeklerin büyüleyici bir manzarası olduğunu söyledi. Gelinciklere konan arıların sesi ve güzel manzarayla huzur bulduğunu ifade eden Manavracı, "Fethiye'de tarih ve doğa insanlara kucak açıyor. Burada olmak çok güzel." dedi.