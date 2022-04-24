Fethiye'de açan gelincikler tarlaları kırmızıya bürüdü - Son Dakika
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Fethiye'de açan gelincikler tarlaları kırmızıya bürüdü

24.04.2022 11:40
Fethiye'de açan gelincikler tarlaları kırmızıya bürüdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde buğday tarlalarında açan gelincikler, güzel manzara oluşturdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde buğday tarlalarında açan gelincikler, güzel manzara oluşturdu.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy Mahallesi'nde tarlalar gelinciklerin açmasıyla kırmızıya büründü.

Renk cümbüşünün yaşandığı tarlalar, bölgedeki Kayaköy Ören Yeri'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü. Turistler, gelinciklerle fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilerden Hülya Kulalı, çiçeklerin görüntüsüyle yoldan geçenlerin dikkatini çektiğini söyledi.

İlçede havaların çok güzel olduğunu ifade eden Kulalı, "Baharın gelişini ve doğanın uyanışını, tarlalara bakarak anlayabiliyorsunuz. Gelinciklerden de çok güzel fotoğraf kareleri çıktı. Doğa huzur veriyor." dedi.

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Fethiye, Kayaköy, Buğday, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'de açan gelincikler tarlaları kırmızıya bürüdü - Son Dakika


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