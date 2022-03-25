Fethiye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Fethiye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

25.03.2022 12:18
Fethiye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtulmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtulmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Foça Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir kedi, köpeklerin saldırısından korkarak çıktığı çam ağacında mahsur kaldı.

Hayvanın ağaçtan inemediğini fark eden vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Merdivenle ağaca çıkan itfaiye görevlileri hayvanı kurtardı.

Kedi, Hayvan Eğitim Destek Derneği (HAYED) görevlilerine teslim edildi.

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Fethiye, İtfaiye, Muğla, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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