Fethiye'de ahşap restoran tamamen yandı

Ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir ahşap restorantta gece çıkan yangında restoran ve içindeki beyaz eşyalar ile bir motosiklet tamamen yandı.

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 250 metrekarelik ahşap restoran gece saatlerinde çıkan yangında içindeki malzemeler ile birlikte tandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Fethiye Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi İskele mevkisinde restorantta yangın bilgisi aktarıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

250 metrekarelik tamamı ahşap restorandaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yaklaşık 3 saat sürdü. Binanın tamamının ahşap olması nedeniyle yangında para kasası, buzdolapları, 48 BAU 24 plakalı motosiklet, bulaşık makinesi, soğutucular, fırınlar, 20 masa, 80 sandalye, gömme şömine, vantilatörler ve 7 ağaç ısıdan dolayı zarar gördü.

İtfaiye ekipleri yangına hem su, hem de köpük yardımı ile söndürürken, maddi zararın çok büyük olduğu yangının çıkışı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.