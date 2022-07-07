Fethiye'de 6 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de 6 aranan şahıs yakalandı

07.07.2022 14:43
Fethiye'de 6 aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri yaptıkları çalışmada aranan 4'ü hükümlü olmak üzere, 6 kişi yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri yaptıkları çalışmada aranan 4'ü hükümlü olmak üzere, 6 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 ekip ve 10 personel ile aranan kişilerin yakalanması için 10 adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 6 kişi yakalandı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 hükümlü tutuklanarak Eşen cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Nazilli'de aranan 6 şahıs yakalandı Nazilli'de aranan 6 şahıs yakalandı FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de 6 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:46 Çoban, koyunlarını otlattığı esnada başından vurulmuş çocuk ile karşılaştı
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:24 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün istifa etmesinin ardındaki süreç ortaya çıktı
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
17:46 Aslan ve timsah sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 19:41:50. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de 6 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement