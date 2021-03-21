Fethiye Körfezi'nde sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denize sürüklenen teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Körfezi açıklarında makine arızası nedeniyle tekneleri sürüklenen 2 kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yardım talebi üzerine bölgeye Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Botu TCSG-911, yardımıyla "By Maykıl" isimli 8,5 metrelik tekneden kurtarılan 2 kişi, Fethiye Limanı'na getirildi.
-İHA-
Kaynak: İHA
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