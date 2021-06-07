Aslan balığına bastı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde aslan balığına basan kişi sahil güvenlik ekiplerince ambulansa ulaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Göcek Mahallesi Tersane Adası açıklarında denize giren İsmet G. aslan balığına bastı. Olayın ardından İsmet G.'nin fenalaşması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Göcek Sahil Güvenlik ekibince bota alınan İsmet G, Göcek'te iskelede bekleyen ambulansa ulaştırıldı. İsmet G, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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