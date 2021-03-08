Son dakika haber: Fethiye'de bacada mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde binanın bacasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Akarca Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda inşaat halindeki binanın bacasından kedi sesi duyanlar, itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, kırıcı delici alet yardımıyla bacada açtıkları delikten kediyi çıkardı.
Kedi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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