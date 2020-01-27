Fethiye'de bademler çiçek açtı - Son Dakika

Türkiye ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde karakış etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde bademler çiçek açtı.



Yüksek kesimleri karla kaplı ilçenin merkezinde, hava sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi'ndeki Amintas Kaya Mezarları'nın bulunduğu noktadaki bazı ağaçlar çiçek açtı. Beyaz çiçeklere bürünen ağaçlar, kaya mezarlarıyla güzel görüntü oluşturdu. Bölgede yaşayanlar ocak ayında çiçeklerin açmasını şaşkınlıkla karşılarken, bazı vatandaşlar da ağaçların önünde fotoğraf çektirdi. - MUĞLA