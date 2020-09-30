Fethiye'de balık avlamak için dalış yapan kişi boğuldu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık avlamak için dalış yapan kişi boğuldu.
Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisine giden Hasan Kenan Tuncer, balık avlamak için dalış yaptı.
Tuncer'in uzun süre denizden çıkmadığı fark eden arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Boğulduğu belirlenen Tuncer, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından denizden çıkarıldı.
Tuncer'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:55 - Kaynak: AA
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