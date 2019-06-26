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Fethiye'de balıkçıların ağına 400'er kiloluk 2 köpek balığı takıldı

1 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, balıkçılar tarafından her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyunda 'camgöz' cinsi 2 köpek balığı yakalandı.

Fethiye'de balıkçıların ağına 400'er kiloluk 2 köpek balığı takıldı, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, balıkçılar tarafından her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyunda 'camgöz' cinsi 2 köpek balığı yakalandı. Köpek balıkları, araştırmalarda kullanılmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne götürüldü.
Gece saatlerinde Fethiye'den denize açılan 'Salih Reis - 1' isimli tekneden atılan ağlara, saat 05.00 sıralarında Kızılada açıklarında iki köpek balığı takıldı. Balıkçılar, 2 saat boyunca ağlara takılan balıkları tekneye almaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca tekneye bağlanan iki köpek balığı Fethiye Sahil Bandı'na getirildi. Her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyundaki iki 'camgöz' cinsi köpek balığı vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Çevredekiler ise o anları ilgiyle izleyip, cep telefonları ile görüntüledi. İki köpek balığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelen bir pick-up kamyonete yüklenerek götürüldü. Köpek balıklarının üniversitede araştırmalarda kullanılacağı öğrenildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
İzmir, Muğla, Fethiye, Güncel
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