Fethiye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Gökçe'nin sağlık ekipler tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı