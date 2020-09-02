Fethiye'de belediye başkanı ile tatilci arasında yaşanan tartışma - Son Dakika

Fethiye'de belediye başkanı ile tatilci arasında yaşanan tartışma

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olan Murat Çağlar Özbakır'ın avukatı Yaman İyiöz, belediye başkanı ve koruması hakkında gerekli hukuki müracaatları yaptıklarını söyledi.

Fethiye'de belediye başkanı ile tatilci arasında yaşanan tartışma, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olan Murat Çağlar Özbakır'ın avukatı Yaman İyiöz, belediye başkanı ve koruması hakkında gerekli hukuki müracaatları yaptıklarını söyledi.

İyiöz, yaptığı yazılı açıklamada, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın olaya ilişkin beyanlarını kınadıklarını ifade etti.

Müvekkilinin 29 Ağustos'ta yaşanan tartışmadan maddi manevi zarar gördüğünü iddia eden İyiöz, "Gelirinin büyük kısmını turizm sektöründen elde eden ilçenin belediye başkanı; müvekkilim, aracında kız arkadaşı olduğunu belirtmesine rağmen hiçbir nedeni olmaksızın korku dolu anlar yaşattı." ifadesini kullandı.

Başkan Karaca'nın olayı siyasi arenaya çekerek "fail" sıfatından "mağdur" sıfatına geçmeye çalıştığını öne süren İyiöz, şunları kaydetti:

"Müvekkilimin hiçbir siyasi parti üyeliği olmamakla birlikte ticari faaliyetleri haricinde hiçbir şahıs ile ne bir arkadaşlık bağı ne de bir husumeti bulunmuyor. İş insanı olan müvekkilim, tatil

amacıyla gelmiş olduğu ilçede, aracı ile seyahat ederken ilçenin belediye başkanı olduğunu öğrendiği kişi ve yanındaki korumasının hakaret, küfür ve tehdidine maruz kalıp, aracının ön camı kırılmış, yan kaportasına da zarar verilmiştir."

Açıklamasında, "Yaşanan olay, 'Pendik'te terör estiren maganda baklavacılar' hadisesinden farklı değil" ifadesini kullanan İyiöz, "Konu Cumhuriyet Başsavcılığı makamına sirayet ettirilmiş olup fail veya faillerin cezalandırılması adına ceza davası, maddi ve manevi zararın karşılanması adına hukuk davası, bir belediye başkanının turist vasfındaki vatandaşlara karşı tutumu nedeniyle idari yargıya ilişkin süreçler başlatılmıştır." dedi.

Belediye Başkanı Alim Karaca'nın, kendisine küfür edildiğine dair elinde görüntü olduğunu söylediğini hatırlatan İyiöz, bu görüntüleri basınla ve adli makamlarla paylaşamaması durumunda istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

İyiöz, müvekkil tarafından sarf edilen herhangi bir hakaret, küfür, darp suç ögesi olması durumunda en yüksek tiraja sahip 5 farklı gazetede özür ilanı yayımlamaya hazır olduklarını bildirdi.

- Olay

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Ağustos'ta polise başvuran bir tatilci, trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının, kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise yaptığı yazılı açıklamada, siyasi yıpratma amacı taşıdığını ileri sürdüğü olayla ilgili kutsal değerlere hakaret, davranış ve iftiraların yasal alana intikal ettiğini belirtmişti.

Alim Karaca, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 20:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'de belediye başkanı ile tatilci arasında yaşanan tartışma - Son Dakika

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